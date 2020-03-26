В Кавказском районе отремонтируют Дом культуры
В Кавказском районе отремонтируют Дом культуры хутора Лосево. На эти цели из краевого бюджета выделили 5,4 миллионов рублей. Еще 1,5 миллиона рублей направлено на укрепление материально-технической базы учреждения.
- Уже скоро жители хутора смогут посетить обновленный Дом культуры и библиотеку. Для зрительного зала приобретут новую одежду сцены и современные зрительские кресла, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Так, лет назад по программе «Развитие культуры» было отремонтировано только 5 клубных учреждений. По решению губернатора края Вениамина Кондратьева финансирование этого направления значительно увеличено. В 2020 году проведут ремонтные работы уже в 152 учреждениях культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU