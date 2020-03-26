В Апшеронском районе женщина продавала пиво без разрешительных документов
Сотрудники полиции по Апшеронскому району установили факт реализации пива без разрешительных документов. 59-летняя местная жительница продавала алкогольный напиток в ассортименте в частном магазине.
- Из незаконного оборота полицейские изъяли 250 литров пива. В отношении предпринимателя составили административный протокол по статье 14.2 КоАп (Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю
Материал направлен в суд для рассмотрения по существу. Предпринимателю грозит административный штраф.
Напомним, в Сочи будут судить туристку из Московской области. 26-летнюю девушку обвиняют в убийстве 33-летнего приезжего из Армавира и краже его планшета.
ИСТОЧНИК KP.RU