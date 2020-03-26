В Апшеронском районе женщина продавала пиво без разрешительных документов

26 Март 2020 2020-03-26T13:51:02+03:00

У нее изъяли 250 литров алкогольной продукции

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Сотрудники полиции по Апшеронскому району установили факт реализации пива без разрешительных документов. 59-летняя местная жительница продавала алкогольный напиток в ассортименте в частном магазине.

- Из незаконного оборота полицейские изъяли 250 литров пива. В отношении предпринимателя составили административный протокол по статье 14.2 КоАп (Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю

Материал направлен в суд для рассмотрения по существу. Предпринимателю грозит административный штраф.

Напомним, в Сочи будут судить туристку из Московской области. 26-летнюю девушку обвиняют в убийстве 33-летнего приезжего из Армавира и краже его планшета.

ИСТОЧНИК KP.RU