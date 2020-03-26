2020-03-26T14:25:25+03:00
Звезды

Клад серебряных монет эпохи Николая II нашли в Краснодаре

Их обнаружили на пересечении улиц Седина и Постовой
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В краевой столице во время археологических раскопок нашли клад серебряных монет. Работы проходили на пересечении улиц Седина и Постовой. Вскоре здесь построят новый сквер и фонтан.

- Специалисты предполагают, что клад был зарыт в период революции и гражданской войны. Все ценности отправили на лабораторную обработку. Потом их направят в государственный музейный фонд, – отметил вице-губернатор края Сергей Болдин, курирующий деятельность регионального управления по охране культурного наследия.

Это уже второй случай, когда клад находят во время археологических исследований. В прошлом году в Темрюкском районе нашли золотые монеты эпохи средневековья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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