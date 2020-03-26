Клад серебряных монет эпохи Николая II нашли в Краснодаре

26 Март 2020 2020-03-26T14:25:25+03:00

Их обнаружили на пересечении улиц Седина и Постовой

Изменить размер текста: A A

В краевой столице во время археологических раскопок нашли клад серебряных монет. Работы проходили на пересечении улиц Седина и Постовой. Вскоре здесь построят новый сквер и фонтан.

- Специалисты предполагают, что клад был зарыт в период революции и гражданской войны. Все ценности отправили на лабораторную обработку. Потом их направят в государственный музейный фонд, – отметил вице-губернатор края Сергей Болдин, курирующий деятельность регионального управления по охране культурного наследия.

Это уже второй случай, когда клад находят во время археологических исследований. В прошлом году в Темрюкском районе нашли золотые монеты эпохи средневековья.

ИСТОЧНИК KP.RU