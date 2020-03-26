В Краснодарском крае фонд микрофинансирования реструктурирует задолженности предпринимателей

26 Март 2020 2020-03-26T14:44:46+03:00

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В Краснодарском крае реструктуризация ранее выданных займов начнет осуществляться в виде отсрочки оплаты основного долга в рамках договора сроком не более трех лет. Это новое положение было разработано по поручению главы региона Вениамина Кондратьева.

– Стоит задача максимально поддержать представителей бизнеса. Тех, кто пострадал из-за введения ограничительных мер по коронавирусу, – прокомментировал вице-губернатор Василий Швец.

- Поддержку могут получить бизнесмены по личному заявлению. Его нужно отправить на адрес электронной почты: info@fmkk.ru. Также со всеми вопросами можно обратиться на телефон горячей линии: 8-800 -707 -07 -11, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

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ИСТОЧНИК KP.RU