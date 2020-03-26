Вор в Сочи украл смартфонов на 600 тысяч рублей

26 Март 2020 2020-03-26T14:57:50+03:00

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В отдел полиции в Адлерском районе Сочи обратился владелец магазина электронных гаджетов. Он рассказал, что, придя утром на работу, обнаружил входную дверь взломанной.

В магазине предприниматель недосчитался смартфонов на общую сумму примерно в 600 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска прибыли на место и провели опрос возможных свидетелей произошедшего. Кроме того,полицейские тщательно изучили видео с камер наружного наблюдения рядом с магазином.

Благодаря полученной информации сотрудники угрозыска вскоре в съемной квартире обнаружили и задержали 36-летнего приезжего из Армавира.

В отделе полиции мужчина рассказал, что давно присмотрел возможную добычу и, улучив момент, ночью взломал двери магазина. Свой поступок он объяснил нехваткой денег на жизнь. Ворованные смартфоны злоумышленник реализовать так и не успел. Украденное в полном объеме возвращено в магазин. А вот похитителю придется ответить по закону.

- Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Статья предусматривает в качестве наказания до 6 лет лишения свободы.,- рассказали «КП»-Кубань в УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU