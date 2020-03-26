2020-03-26T15:34:34+03:00
Общество

Краснодар окропили святой водой с вертолета

Митрополит совершил воздушный крестный ход над городом
Виталий КАРНАУХ
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Фото: пресс-служба Екатеринодарской епархии.Фото: пресс-служба Екатеринодарской епархии.
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Вчера, 25 марта, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор возглавил божественную литургию в одном из соборов Краснодара. Стоит отметить, что по поручению Патриарха Кирилла сегодня во всех храмах священнослужители молятся в связи с угрозой распространения коронавируса.

- Никто не останется без духовного попечения, - заверил кубанцев митрополит. - В некоторых храмах Кубани уже организованы онлайн-трансляции богослужений. Во всех храмах соблюдаются санитарные правила.

26 марта Исидор совершил воздушный крестный ход над Краснодаром и прилегающим к нему территориям. Глава кубанской епархии призвал Божие благословение на жителей региона, помолился о благорастворении воздуха, защите от вредоносного поветрия, хорошем урожае. Также владыка Исидор окропил город из вертолета святой водой.

- На борту была икона с частицей мощей святого великомученика Георгия, ковчег с частицами мощей святителя Спиридона Тримифунтского и ковчег с частицами мощей священномученика Александра Флегинского, икона святой великомученицы Екатерины, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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