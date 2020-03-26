На совещании оперативного штаба решили ограничить пассажирские перевозки
В его работе принял участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
На мероприятие также были приглашены первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко, председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский.
Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, глава региона призвал жителей Кубани уйти на самоизоляцию.
- Хочу обратиться ко всем жителям края – отнеситесь с пониманием к мерам, они необходимы, чтобы мы остановили распространение вируса в крае. Это безопасность ваша и ваших близких. Чем жестче войдем в режим самодисциплины, тем быстрее пройдем этот период, – сказал Вениамин Кондратьев.
Также губернатор напомнил, что следующую неделю Президент объявил выходной для принятия дополнительных мер, чтобы защитить жителей. Он поручил Минтрансу проработать вопрос о закрытии авиасообщения между Краснодаром и Сочи с завтрашнего дня до 5 апреля и о сокращении ж/д транспорта и межмуниципальных пассажирских перевозок.
Кроме того, в соответствии с постановлением Роспотребнадзора все публичные массовые мероприятия отменены. Исключение составят только мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, органов власти муниципальных образований и территориальных органов местного самоуправления.
С сегодняшнего дня также прекратили деятельность все спортивные и детские центры, кинотеатры, фудкорты в торгово-развлекательных комплексах.
В ходе совещания глава края акцентировал внимание на необходимости обеспечить средствами индивидуальной защиты всех, кто оказывает помощь населению, – работников соцслужб, волонтеров, казаков, полиции, врачей. Первая партия масок – порядка 500 тысяч штук – уже приобретена. Средства выделены из резервного фонда региона.
ИСТОЧНИК KP.RU