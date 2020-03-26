Спрос на новостройки. В кризисной ситуации люди вкладывают рубли в недвижимость. Так ли это?

26 Март 2020 2020-03-26T18:14:13+03:00

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По его словам, наибольшей популярностью у покупателей пользуется готовое жилье.

- Да, это действительно так. В первую очередь, ажиотаж распространяется на готовое жилье. В нашей компании во второй половине марта количество сделок увеличилось на 40 % по сравнению с первой. И это не предел.

Ожидаемо вырос процент «удаленных» продаж. Оформление сделок «онлайн» — давно отработанный механизм, который стал особенно важен в нынешних реалиях. Компания была готова к этому, ведь недвижимость остаётся самым надежным вложением. Люди понимают, что выгодно покупать квартиры сейчас, пока цены не взлетели. В любом случае, рост доллара и евро тянет за собой увеличение себестоимости строительства, а многие производители строительных материалов привязываются к курсу иностранных валют. Логично, что люди хотят защитить свои сбережения: времена меняются, а квартиры остаются, - прокомментировал Станислав Николенко.

ГК «ЮгСтройИмпериал» является лидером Краснодарского края по объемам строительства и занимает 1 место в рейтинге застройщиков, по данным Единого Ресурса Застройщиков.

Компания развивает свою деятельность с 2013 года и является одним из ведущих игроков на инвестиционно-строительном рынке Краснодара: 300 проверенных подрядных организаций, более 200 единиц строительной техники, 2500 квалифицированных специалистов.

Компания работает во всех сегментах рынка – жилье класса комфорт, проекты бизнес и премиум-уровня, а также коммерческая недвижимость. Проекты полностью обеспечены социально и инженерной инфраструктурой для комфортной жизни, обучения и отдыха.

Портфолио "ЮгСтройИмпериала" включает десятки реализованных домов и жилых комплексов, объекты торговой инфраструктуры, промышленно-складские и административно-бытовые комплексы. Общая площадь проектов компании, находящихся на различных стадиях подготовки и реализации - более 1 500 000 кв.м. жилья.

Введено в эксплуатацию более 400 000 кв.м. На сегодняшний день в портфеле "ЮгСтройИмпериала" 17 проектов.