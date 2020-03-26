2020-03-26T18:22:03+03:00
Общество

Жителям Кубани и Адыгеи установят умные электросчетчики

«Россети Кубань» в течение 2020 года предоставит своим потребителям на территории Краснодарского края и Республики Адыгея свыше 50 тысяч современных интеллектуальных приборов учета электроэнергии
Иван Егоров
Поделиться:
Фото: «Россети Кубань».Фото: «Россети Кубань».
Изменить размер текста:

На установку новых выносных приборов учета планируется привлечь 1,4 млрд рублей инвестиций российских компаний в рамках энергосервисных контрактов. Всего в течение 2020 года интеллектуальной системой будет охвачено 53 тысячи точек учета в 24 районах Краснодарского края и Республики Адыгея.

Потребителям «умные счетчики» будут устанавливать бесплатно за счет средств инвестора. Соответственно все расходы на их содержание, эксплуатацию, поверку и ремонт несет инвестор, а после завершения энергосервисных контрактов – электросетевая организация.

Обладатели «умных» счетчиков получают целый ряд преимуществ. Прежде всего, это возможность экономить электроэнергию с помощью самостоятельного контроля нагрузки по зонам суток и выбора метода расчета в многотарифном режиме.

Кроме того, система интеллектуального учета будет автоматически передавать информацию о потребленной электроэнергии на главный сервер сетевой компании и далее – в энергосбытовые организации. Счета на оплату потребитель будет получать по почте или в личном кабинете на сайте компании. Кроме того, обладатель «умного счетчика» сможет проверить свои показания и объем потребленной электроэнергии при помощи удаленного дисплея.

Напомним, автоматизация учета проходит в рамках реализации концепции группы «Россети» «Цифровая трансформация 2030».

Установка «умных» счетчиков в «Россети Кубань» осуществляется с 2015 года. За последние четыре года в зоне эксплуатационной ответственности компании установлено свыше 200 тысяч подобных приборов. На сегодняшний день лидером по цифровизации распределительных сетей в компании «Россети Кубань» является сочинский энергорайон, там установлено около 100 тысяч «умных» счетчиков.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Голый сочинец, крадущийся вдоль забора, напугал жителей
Самоизоляция с умом
В Новороссийске женщина упала в море с пристани
Жителям Кубани и Адыгеи установят умные электросчетчики
Спрос на новостройки. В кризисной ситуации люди вкладывают рубли в недвижимость. Так ли это?
На Кубани раздадут медицинские маски тем, кто оказывает помощь населению
В Сочи закрыт для посещений парк «Дендрарий»
Коронавирус не подтвердился: Игроки и тренеры «Локомотива-Кубани» вышли из карантина
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
На совещании оперативного штаба решили ограничить пассажирские перевозки
Мэр Анапы попросил не приезжать в город-курорт из-за коронавируса
Нерабочая неделя в Краснодарском крае: как будет работать МРЭО
Краснодар окропили святой водой с вертолета
Вор в Сочи украл смартфонов на 600 тысяч рублей
Нерабочая неделя в Краснодаре: как будут работать больницы, поликлиники и травмпункты с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Губернатор поручил закрыть авиасообщение между Краснодаром и Сочи
В Краснодарском крае фонд микрофинансирования реструктурирует задолженности предпринимателей
Клад серебряных монет эпохи Николая II нашли в Краснодаре
Нерабочая неделя в Краснодаре: как будут работать загсы с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В Апшеронском районе женщина продавала пиво без разрешительных документов
В Кавказском районе отремонтируют Дом культуры
В Геленджике 17 человек нарушили карантин по коронавирусу
В Сочи презентовали новую книгу «История Кавказского заповедника»
МТС поможет школьникам бесплатно подготовиться к ЕГЭ
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года