Жителям Кубани и Адыгеи установят умные электросчетчики

26 Март 2020 2020-03-26T18:22:03+03:00

«Россети Кубань» в течение 2020 года предоставит своим потребителям на территории Краснодарского края и Республики Адыгея свыше 50 тысяч современных интеллектуальных приборов учета электроэнергии

Изменить размер текста: A A

На установку новых выносных приборов учета планируется привлечь 1,4 млрд рублей инвестиций российских компаний в рамках энергосервисных контрактов. Всего в течение 2020 года интеллектуальной системой будет охвачено 53 тысячи точек учета в 24 районах Краснодарского края и Республики Адыгея.

Потребителям «умные счетчики» будут устанавливать бесплатно за счет средств инвестора. Соответственно все расходы на их содержание, эксплуатацию, поверку и ремонт несет инвестор, а после завершения энергосервисных контрактов – электросетевая организация.

Обладатели «умных» счетчиков получают целый ряд преимуществ. Прежде всего, это возможность экономить электроэнергию с помощью самостоятельного контроля нагрузки по зонам суток и выбора метода расчета в многотарифном режиме.

Кроме того, система интеллектуального учета будет автоматически передавать информацию о потребленной электроэнергии на главный сервер сетевой компании и далее – в энергосбытовые организации. Счета на оплату потребитель будет получать по почте или в личном кабинете на сайте компании. Кроме того, обладатель «умного счетчика» сможет проверить свои показания и объем потребленной электроэнергии при помощи удаленного дисплея.

Напомним, автоматизация учета проходит в рамках реализации концепции группы «Россети» «Цифровая трансформация 2030».

Установка «умных» счетчиков в «Россети Кубань» осуществляется с 2015 года. За последние четыре года в зоне эксплуатационной ответственности компании установлено свыше 200 тысяч подобных приборов. На сегодняшний день лидером по цифровизации распределительных сетей в компании «Россети Кубань» является сочинский энергорайон, там установлено около 100 тысяч «умных» счетчиков.