Самоизоляция с умом

26 Март 2020 2020-03-26T18:33:45+03:00

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К нам в редакцию стали обращаться читатели «КП» с вопросом, почему на их устройствах вдруг появилась надпись от МТС #BUD’ DOMA, и что от этого ожидать.

За разъяснением мы обратились к специалистам компании и теперь спешим утешить всех владельцев гаджетов: это не вирус и не иная вредоносная программа. И за вами никто не следит, нет. Просто МТС так напоминает абонентам, что с помощью самоизоляции они помогут сдержать распространение коронавирусной инфекции не только в нашем регионе, но и на территории всей огромной страны.

-Мы запустили #BUD’ DOMA, чтобы еще раз напомнить нашим абонентам, что сейчас очень важно по возможности оставаться дома и тем самым минимизировать риск распространения вируса. Со временем эта надпись появится у всех пользователей сети МТС. Ее отображение на экране зависит от модели смартфона или планшета, - прокомментировали в компании.

А мы подумали и решили: давайте запустим флешмоб, чтоб сидеть дома было веселее. Совместно с медиахолдингом «Комсомольская правда» на Кубани МТС предлагает всем желающим продемонстрировать, как они проводят выходную неделю с пользой. Учите ли вы английский он-лайн, делаете зарядку по Ютубу, сели на диету и следите за весом через приложение, смотрите семейные фильмы или проводите время с детьми – главное, воспринимать вынужденный карантин с оптимизмом, использовать время с выгодой для себя и своего здоровья! Участники флешмоба могут выкладывать свои фото в соцсетях с хештегом #buddomasmts с 26 марта по 5 апреля. Самые интересные и оригинальные фото о способах полезного времяпровождения мы опубликуем на сайте kuban.kp.ru и в соцсетях «Комсомольской правды». Участники смогут не только получить популярность, но и специальные подарки за креатив и нестандартное мышление от компании МТС. Среди подарков power bank, беспроводные наушники, очки виртуальной реальности. Их вам доставят прямо на дом: никаких лишних перемещений по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU