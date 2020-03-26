2020-03-26T19:25:31+03:00
Общество

Голый сочинец, крадущийся вдоль забора, напугал жителей

Тряпку с гениталий он надел на голову [видео]
Виталий КАРНАУХ
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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Странную и одновременно забавную картину наблюдали жители курортного Сочи утром прошлого дня. По одной из улиц Хостинского района, в селе Барановка, ходил голый мужчина. Вместо трусов на нем поначалу была какая-то повязка, которую он впоследствии снял и надел на голову, закрыв тем самым обозрение.

Издание «Регион-онлайн» пишет, что проезжающие мимо водители сигналили этому «чудику», опасаясь, что сочинец попадет под колеса их авто, однако тот никак реагировал. Позже мужчина вцепился в забор местных жителей, разозлив хозяйских собак.

Голый сочинец, крадущийся вдоль забора, напугал жителей.Видео: ЧП Сочи

Спустя некоторое время видеозапись появилась в соцсетях. Жители курорта написали, что, возможно, герой видеоролика находился в состоянии наркотического опьянения и был не в состоянии понять, где он и в каком виде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Голый сочинец, крадущийся вдоль забора, напугал жителей
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