2020-03-27T07:33:26+03:00
Общество

В Краснодаре на пересечении Красной и Буденного установят мемориальную доску в честь защитников города

На этом месте рядовые красноармейцы и сержант героически сражались с превосходящими силами гитлеровцев
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре на 94 заседании городской Думы приняли решение об установке мемориальной доски на пересечении Красной и Буденного в честь защитников города.

- На этом месте артиллерийский расчет сражался с превосходящими силами гитлеровцев, которые рвались в город, - сказал председатель комитета по вопросам местного самоуправления городской Думы Зорик Садоян.

Они уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники. С уже тяжелым ранением командир расчета подбил еще один танк, бросив гранату в открытый люк.

- Этот подвиг был описан в газете «Советская Кубань» от 21 июня 1968 года в статье «Люди помнят все». Упоминание есть и в книге командира партизанского отряда Петра Игнатова «Подполье Краснодара», изданной в 1982 году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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