В Краснодаре на пересечении Красной и Буденного установят мемориальную доску в честь защитников города
В Краснодаре на 94 заседании городской Думы приняли решение об установке мемориальной доски на пересечении Красной и Буденного в честь защитников города.
- На этом месте артиллерийский расчет сражался с превосходящими силами гитлеровцев, которые рвались в город, - сказал председатель комитета по вопросам местного самоуправления городской Думы Зорик Садоян.
Они уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники. С уже тяжелым ранением командир расчета подбил еще один танк, бросив гранату в открытый люк.
- Этот подвиг был описан в газете «Советская Кубань» от 21 июня 1968 года в статье «Люди помнят все». Упоминание есть и в книге командира партизанского отряда Петра Игнатова «Подполье Краснодара», изданной в 1982 году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU