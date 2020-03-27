В Краснодарском крае свой профессиональный праздник отмечают росгвардейцы

27 Март 2020 2020-03-27T07:48:27+03:00

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27 марта свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и сотрудники Росгвардии. В апреле 2016 года был подписан Указ о создании Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

В первую очередь ведомство обеспечивает безопасность жителей региона. Это охрана имущества физических и юридических лиц по договорам, особо важных объектов, федеральный государственный надзор за соблюдением законодательства в области оборота оружия и многое другое.

За минувший год сотрудники задержали более 120 граждан по подозрению в совершении преступлений, 707 лиц – за административные правонарушения. С участием сотрудников Росгвардии из незаконного оборота было изъято 94 единицы огнестрельного оружия, 37,5 тысяч литров фальсификата.

- Специалисты-взрывотехники в 2019 году обезвредили 143 единицы боеприпасов времен ВОВ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Также в рамках оказания государственных услуг рассмотрено около 80 тысяч заявлений юридических и физических лиц в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU