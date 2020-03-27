2020-03-27T07:48:27+03:00
Общество

В Краснодарском крае свой профессиональный праздник отмечают росгвардейцы

С 2016 года сотрудники ведомства обеспечивают безопасность жителей региона
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краюФото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

27 марта свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и сотрудники Росгвардии. В апреле 2016 года был подписан Указ о создании Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

В первую очередь ведомство обеспечивает безопасность жителей региона. Это охрана имущества физических и юридических лиц по договорам, особо важных объектов, федеральный государственный надзор за соблюдением законодательства в области оборота оружия и многое другое.

За минувший год сотрудники задержали более 120 граждан по подозрению в совершении преступлений, 707 лиц – за административные правонарушения. С участием сотрудников Росгвардии из незаконного оборота было изъято 94 единицы огнестрельного оружия, 37,5 тысяч литров фальсификата.

- Специалисты-взрывотехники в 2019 году обезвредили 143 единицы боеприпасов времен ВОВ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Также в рамках оказания государственных услуг рассмотрено около 80 тысяч заявлений юридических и физических лиц в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани столкнулись две иномарки
Курорты Красной Поляны в Сочи прекращают работу до 1 июня
В Ейском районе женщина сняла с карты знакомого 25 тысяч рублей
В минкурортов Кубани работает горячая линия
Нерабочая неделя в Краснодаре: междугородные автобусы будут ходить три раза в день
В Новороссийске произошел прорыв на муниципальном водопроводе
На Кубани уволили заместителя начальника следственного отдела за взятку
Центры обслуживания ПАО «ТНС энерго Кубань» приостанавливают очное обслуживание физических лиц!
Газпромбанк вводит кредитные каникулы для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
Минтруд объяснил условия оплаты труда на нерабочей неделе
Родной «Кубанский хуторок» любимый вкус в новом дизайне!
Об особенностях обслуживания кредитной задолженности
В Сочи число городских автобусов на линиях сокращается вдвое
В Геленджике при пожаре погибла пожилая женщина
В Новороссийске 2-летний мальчик попал в больницу с ожогом гортани, выпив шампунь
В Усть-Лабинске назначен новый мэр
Школа искусств Новомихайловского поселка получила новые ударные инструменты
В Сочи временно прекращен прием посетителей в отделении Пенсионного фонда
На Кубани бухгалтера строительной фирмы обвиняют в хищении денег дольщиков