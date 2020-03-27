2020-03-27T09:52:11+03:00
Общество

Сергей Пуликовский стал вице-губернатором по казачеству и военным вопросам

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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Сергей Пуликовский стал вице-губернатором по казачеству и военным вопросам. Распоряжение подписал глава Кубани Вениамин Кондратьев. Теперь Сергей Пуликовский будет курировать деятельность департамента по делам казачества, министерства физической культуры и спорта, а также управления по мобилизационной работе администрации региона.

- Он был избран и кандидатом в атаманы Кубанского казачьего войска. Ранее Сергей Пуликовский трудился в качестве заместителя главы края. Он курировал внутреннюю политику, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Сергей Пуликовский родился 26 июля 1975 года в городе Лепель Республики Беларусь. С августа 2016 года занимал должность военного комиссара края. Получил различные государственные награды и знаки отличия. В ноябре 2019 года его назначили на должность заместителя губернатора Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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