2020-03-27T09:29:45+03:00
Происшествия

В Абинском районе у женщины с банковской карты соседка сняла 6 тысяч рублей

Ей грозит до шести лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Абинском районе у женщины с банковской карты соседка сняла деньгиВ Абинском районе у женщины с банковской карты соседка сняла деньгиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В дежурную часть по Абинскому району обратилась приезжая из соседней республики. Она рассказал, что с ее банковской карты пропали 6 тысяч рублей. Женщина временно проживала в одном из общежитий.

В результате сотрудники полиции установили, что к хищению денег причастна соседка потерпевшей. 24-летнюю жительницу Усть-Лабинского района задержали.

- Выяснилось, что она воспользовалась оставленным телефоном заявительницы и через мобильное приложение перевела деньги на свой счет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани столкнулись две иномарки
Курорты Красной Поляны в Сочи прекращают работу до 1 июня
В Ейском районе женщина сняла с карты знакомого 25 тысяч рублей
В минкурортов Кубани работает горячая линия
Нерабочая неделя в Краснодаре: междугородные автобусы будут ходить три раза в день
В Новороссийске произошел прорыв на муниципальном водопроводе
На Кубани уволили заместителя начальника следственного отдела за взятку
Центры обслуживания ПАО «ТНС энерго Кубань» приостанавливают очное обслуживание физических лиц!
Газпромбанк вводит кредитные каникулы для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
Минтруд объяснил условия оплаты труда на нерабочей неделе
Родной «Кубанский хуторок» любимый вкус в новом дизайне!
Об особенностях обслуживания кредитной задолженности
В Сочи число городских автобусов на линиях сокращается вдвое
В Геленджике при пожаре погибла пожилая женщина
В Новороссийске 2-летний мальчик попал в больницу с ожогом гортани, выпив шампунь
В Усть-Лабинске назначен новый мэр
Школа искусств Новомихайловского поселка получила новые ударные инструменты
В Сочи временно прекращен прием посетителей в отделении Пенсионного фонда
На Кубани бухгалтера строительной фирмы обвиняют в хищении денег дольщиков