В Абинском районе у женщины с банковской карты соседка сняла 6 тысяч рублей

27 Март 2020 2020-03-27T09:29:45+03:00

В Абинском районе у женщины с банковской карты соседка сняла деньги Фото: Архив "КП"

Ей грозит до шести лет тюрьмы

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В дежурную часть по Абинскому району обратилась приезжая из соседней республики. Она рассказал, что с ее банковской карты пропали 6 тысяч рублей. Женщина временно проживала в одном из общежитий.

В результате сотрудники полиции установили, что к хищению денег причастна соседка потерпевшей. 24-летнюю жительницу Усть-Лабинского района задержали.

- Выяснилось, что она воспользовалась оставленным телефоном заявительницы и через мобильное приложение перевела деньги на свой счет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU