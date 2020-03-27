В Сочи 23 млн. рублей направят на меры по недопущению распространения COVID-19

27 Март 2020 2020-03-27T10:08:17+03:00

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В Сочи депутаты горсобрания поддержали усиление мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. На очередной сессии было принято решение увеличить расходую часть бюджета города на 23 млн. рублей, которые направят на профилактику COVID-19.

- Это выделение средств образовательным учреждениям города Сочи на приобретение оборудования и расходных материалов по предупреждению распространения коронавируса – профилактические меры, - приводит слова председателя Городского Собрания Сочи Виктора Филонова пресс-служба.

По его словам, деньги так же будут потрачены на организацию работы сотрудников муниципальных предприятий в сети интернет, в телефонном режиме.

Как сообщалось ранее, на утро 27 марта в Краснодарском крае было проведено 6352 лабораторных исследования на коронавирус, 9 из них показали положительный результат. Восемь человек лечатся на Кубани, одна женщина – в Москве. Состояние заболевших сейчас удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU