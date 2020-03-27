В Туапсе преподавателя вуза подозревают в мошенничестве

27 Март 2020 2020-03-27T13:59:35+03:00

Он ввел в заблуждение 20 слушателей, получив от них 70 тысяч рублей

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В Туапсе молодой человек был слушателем курсов повышения квалификации одного из железнодорожных вузов. За обучение по третьей категории он передал преподавателю 3500 рублей, а по окончании обнаружил, что группа допуска была занижена. После этого он обратился к правоохранителям.

Полицейские установили еще 19 слушателей, которых по той же схеме обманул преподаватель. По их словам, он, проводя курсы повышения квалификации, утверждал, что по окончании они получат более высокую группу допуска, а деньги поступят на счет учебного заведения.

- Мужчина ввел в заблуждение 20 слушателей, получив от них денежные 70 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении 45-летнего жителя Туапсе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

ИСТОЧНИК KP.RU