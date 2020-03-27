2020-03-27T10:47:48+03:00
Общество

В Сочи приостановлено бронирование и заселение в гостиницы, санатории и дома отдыха

Рекомендовано закрыть горнолыжные трассы
Юлия БАРАНОВА
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Фото пресс-службы мэрии СочиФото пресс-службы мэрии Сочи
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В Сочи ужесточили меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с поручением премьер-министра Михаила Мишустина, рекомендовано с 28 марта до 1 июня приостановить работу горнолыжных трасс и других объектов массового отдыха.

В пресс-службе мэрии Сочи уточнили, что в городе дополнен перечень мероприятий, попадающих под запрет: досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, деловых и других.

Представитель пресс-службы особо подчеркнул, что при выявлении больного коронавирусной инфекцией на предприятии любой формы собственности будет решаться вопрос о введении карантина на объекте.

- Всем жителям города Сочи в возрасте старше 65-ти лет в целях сохранение жизни и здоровья рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. При необходимости волонтёры доставят им продукты питания и медикаменты, - отметили в пресс-службе мэрии Сочи.

Ранее сообщалось, что соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он поручил временно с 28 марта по 5 апреля приостановить бронирование и заселение в гостиницы, санатории и дома отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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