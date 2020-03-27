2020-03-27T11:36:22+03:00
Происшествия

На Кубани бухгалтера строительной фирмы обвиняют в хищении денег дольщиков

На имущество женщины наложен арест
Александра ПОДУШКО
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На Кубани бухгалтера строительной фирмы обвиняют в хищении денег дольщиковНа Кубани бухгалтера строительной фирмы обвиняют в хищении денег дольщиковФото: Архив "КП"
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Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы. Ее подозревают в мошенничестве.

Женщина работала бухгалтером в строительной фирме ООО «МАГ-Строй», которая возводила двенадцать многоэтажек на территории Армавира, при этом восемь из них - самовольно.

- В период с 2012 по 2017 годы, действуя в составе преступной группы, она осуществила двойную продажу 6 квартир. Всего у дольщиков украли около 300 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Женщина скрылась от органов следствия и находилась в федеральном розыске, после чего была задержана. На имущество обвиняемой наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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