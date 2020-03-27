Школа искусств Новомихайловского поселка получила новые ударные инструменты

27 Март 2020 2020-03-27T11:19:58+03:00

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В Краснодарском крае для 46 музыкальных школ и школ искусств было приобретено 138 ударных инструментов отечественного производства.

– В феврале детские школы получили 46 ксилофонов. В марте-апреле доставят наборы барабанов и оркестровых тарелок, – отметили в региональном министерстве культуры.

- 26 марта одной из первых получила новые ударные инструменты детская школа искусств имени Пономаренко поселка Новомихайловского. Ранее учреждению предоставили ксилофон. Теперь здесь появилась возможность создать полноценный школьный инструментальный ансамбль, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В прошлом году школам передали 105 новых пианино российского производства, закупленных за счет федеральных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU