В Усть-Лабинске назначен новый мэр
Решение о назначении Станислава Гайнюченко на должность главы Усть-Лабиснкого городского поселения приняли на внеочередной сессии Совета депутатов 26 марта.
Станиславу удалось обогнать по количеству баллов других кандидатов. В результате за него проголосовали все присутствовавшие на сессии депутаты. Избранный мэр заявил:
- Я ставлю задачу – работать на перспективу, чтобы через 3-5 лет был виден результат. Перед нами губернатор и глава района поставили большие задачи, за решение которых мы несем ответственность. Самое главное – это вернуть доверие наших жителей, мы начинаем новый этап в жизни города.
Официально в должность новый глава вступил 26 марта, до этого с 13 марта он исполнял обязанности мэра Усть-Лабиснка.
ИСТОЧНИК KP.RU