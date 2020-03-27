2020-03-27T11:29:30+03:00
Общество

В Усть-Лабинске назначен новый мэр

Им стал Станислав Гайнюченко
Виталий КАРНАУХ
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Станислав Гайнюченко. Фото: администрация Усть-Лабинска.Станислав Гайнюченко. Фото: администрация Усть-Лабинска.
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Решение о назначении Станислава Гайнюченко на должность главы Усть-Лабиснкого городского поселения приняли на внеочередной сессии Совета депутатов 26 марта.

Станиславу удалось обогнать по количеству баллов других кандидатов. В результате за него проголосовали все присутствовавшие на сессии депутаты. Избранный мэр заявил:

- Я ставлю задачу – работать на перспективу, чтобы через 3-5 лет был виден результат. Перед нами губернатор и глава района поставили большие задачи, за решение которых мы несем ответственность. Самое главное – это вернуть доверие наших жителей, мы начинаем новый этап в жизни города.

Официально в должность новый глава вступил 26 марта, до этого с 13 марта он исполнял обязанности мэра Усть-Лабиснка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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