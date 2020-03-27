27 Март 2020 2020-03-27T11:32:05+03:00

В Новороссийске 2-летний мальчик попал в больницу с ожогом гортани, выпив шампунь Фото: Архив "КП"

Сейчас за его здоровьем следят медики

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В Новороссийске в детскую больницу поступил 2-летний ребенок в состоянии средней степени тяжести. У него было подозрение на химический ожог гортани.

- Сначала маленького пациента осмотрели несколько врачей. После необходимых манипуляций малышу поставили диагноз - ожог гортани, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что мальчик ненадолго остался один в ванной комнате. За это время он успел найти шампунь родителей и отпить немного. Заметив, что сделал ребенок, его родственники незамедлительно вызвали скорую помощь, которая доставила ребенка в больницу.

Сейчас 2-летний малыш находится под пристальным вниманием медицинского персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU