2020-03-27T11:32:05+03:00
Происшествия

В Новороссийске 2-летний мальчик попал в больницу с ожогом гортани, выпив шампунь

Сейчас за его здоровьем следят медики
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске 2-летний мальчик попал в больницу с ожогом гортани, выпив шампуньВ Новороссийске 2-летний мальчик попал в больницу с ожогом гортани, выпив шампуньФото: Архив "КП"
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В Новороссийске в детскую больницу поступил 2-летний ребенок в состоянии средней степени тяжести. У него было подозрение на химический ожог гортани.

- Сначала маленького пациента осмотрели несколько врачей. После необходимых манипуляций малышу поставили диагноз - ожог гортани, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что мальчик ненадолго остался один в ванной комнате. За это время он успел найти шампунь родителей и отпить немного. Заметив, что сделал ребенок, его родственники незамедлительно вызвали скорую помощь, которая доставила ребенка в больницу.

Сейчас 2-летний малыш находится под пристальным вниманием медицинского персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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