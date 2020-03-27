В Новороссийске 2-летний мальчик попал в больницу с ожогом гортани, выпив шампунь
В Новороссийске в детскую больницу поступил 2-летний ребенок в состоянии средней степени тяжести. У него было подозрение на химический ожог гортани.
- Сначала маленького пациента осмотрели несколько врачей. После необходимых манипуляций малышу поставили диагноз - ожог гортани, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
Выяснилось, что мальчик ненадолго остался один в ванной комнате. За это время он успел найти шампунь родителей и отпить немного. Заметив, что сделал ребенок, его родственники незамедлительно вызвали скорую помощь, которая доставила ребенка в больницу.
Сейчас 2-летний малыш находится под пристальным вниманием медицинского персонала.
ИСТОЧНИК KP.RU