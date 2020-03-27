2020-03-27T12:14:12+03:00
Здоровье

Родной «Кубанский хуторок» любимый вкус в новом дизайне!

Бренд «Кубанский хуторок» изменил свой облик, сохранив любимый вкус и неизменное качество натуральных молочных продуктов
Иван Егоров
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Фото:«Кубанский хуторок».Фото:«Кубанский хуторок».
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Полный редизайн упаковки коснулся всего молочного ассортимента под этой торговой маркой.

Главная цель редизайна – стать ближе к потребителю. Большинство покупателей «Кубанского хуторка» женщины – прекрасные хозяйки, заботящиеся о своих родных и близких. Каждая из них старается, чтобы в доме царили тепло и уют, а близкие были сыты и здоровы. Портрет такой женщины – уверенной, хозяйственной и современной – стал главным элементом новой стилистики бренда.

Уникальные иллюстрации с милой, доброй коровой и свежий натюрморт, дополненный зелеными полями и лугами, призваны поддержать имидж традиционного местного производства настоящего молока. Новый дизайн полюбившейся молочной продукции теперь легко найти на полках магазинов, что сократит время для совершения покупки за счет разведения типов продуктов в разные цветовые решения: синий – для молока, зеленый – для кефира, оранжевый – для ряженки. Главным преимуществом продуктов «Кубанский хуторок» остается оптимальное соотношение «цена – качество». Каждая позиция в номенклатурной линейке производится строго по стандартам ГОСТ, номер которого указан на упаковке.

Ищите любимую марку «Кубанский хуторок» в новом дизайне на полках своих магазинов и насладитесь неизменным качеством молочной продукции.

«Кубанский хуторок» – создан с любовью к родным и близким!

ИСТОЧНИК KP.RU

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