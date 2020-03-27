2020-03-27T13:59:15+03:00
Экономика

Газпромбанк вводит кредитные каникулы для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Речь идет о клиентах, чьи доходы упали более чем на 30%
Иван Егоров
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Об этом сообщает пресс-служба Газпромбанка. Для розничных клиентов – заемщиков Банка, доходы которых упали более чем на 30%, в ближайшее время будут введены кредитные каникулы. В индивидуальном порядке будет рассматриваться возможность отсрочки выплат задолженности по кредитам лицам, пострадавшим от коронавирусной инфекции, находящимся на больничном, в карантине или неоплачиваемом отпуске.

Корпоративным и частным клиентам будут доступны все виды операций в рублях и иностранной валюте, включая осуществление платежей, внесение и выдачу средств, переводы и другие.

- Банк готов оказывать необходимую поддержку своим корпоративным клиентам в части осуществления текущего бизнеса, продолжения уже начатого финансирования и реализации инвестиционных проектов. Работа в рамках заключенных кредитных соглашений продолжается в обычном режиме.

Руководство и весь коллектив Газпромбанка оперативно реагирует на возникшие проблемы, решает их организованно, взвешенно, в круглосуточном режиме. Считаем, что даже в самых сложных жизненных ситуациях главное – это сохранять спокойствие и оптимизм. Берегите себя, помогайте друг другу! Мы с вами! – обращается к клиентам пресс-служба Газпромбанка.

В период с 28 марта по 3 апреля офисы, филиалы и отделения Газпромбанка будут работать в штатном режиме. В условиях повышенной эпидемиологической угрозы усилены меры безопасности. Все сотрудники Южного филиала Газпромбанка обеспечены средствами дезинфекции, защитными масками и перчатками. В помещениях не допускается большое скопление людей, а всем посетителям измеряют температуру бесконтактным способом.

Напомним, ранее Газпромбанк объявил о переводе большей части сотрудников на удаленный режим работы с сохранением заработной платы. Для тех, кто не перешел на удаленный режим, ежедневно в начале рабочего дня проводится полный термометрический контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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