Центры обслуживания ПАО «ТНС энерго Кубань» приостанавливают очное обслуживание физических лиц!

27 Март 2020 2020-03-27T12:27:41+03:00

В связи с угрозой массового распространения коронавируса на территории Краснодарского края и Республики Адыгея начали действовать ограничительные меры, введенные постановлением президента и глав регионов

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В связи с этим ПАО «ТНС энерго Кубань» принимает все возможные меры для снижения рисков заражения клиентов и сотрудников и временно прекращает очное обслуживание физических лиц!

Обращаем ваше внимание, что значительную часть услуг нашей компании можно получить при помощи дистанционных сервисов без посещения Центров обслуживания клиентов. Представителям старшего поколения рекомендуется обратиться к своим близким родственникам, они помогут вам передать показания, оплатить электроэнергию или задать вопрос компании онлайн.

Оплачивайте счёт за электроэнергию:

на нашем сайте kuban.tns-e.ru;

в личном кабинете и в мобильном приложении «ТНС энерго»;

в онлайн-приложениях банков.

Передача показаний:

на сайте «ТНС энерго Кубань» - kuban.tns-e.ru, в личном кабинете и мобильном приложении «ТНС энерго»;

с помощью голосового помощника «Алиса»;

по телефону 8 (861) 201-60-85.

Задавайте вопрос специалисту компании и отправляйте необходимые документы:

на сайте «ТНС энерго Кубань» через сервис обратной связи «Напишите нам»;

в личном кабинете и мобильном приложении на странице «Обращение в компанию».

ПАО «ТНС энерго Кубань» заботится о комфорте своих потребителей и надеется на скорейшее улучшение эпидемиологической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU