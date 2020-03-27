2020-03-27T13:04:35+03:00
Происшествия

На Кубани уволили заместителя начальника следственного отдела за взятку

Он потребовал от местного жителя 100 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани уволили подполковника юстиции за получение взяткиНа Кубани уволили подполковника юстиции за получение взяткиФото: Архив "КП"
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На Кубани возбуждено уголовное дело по материалам, поступившим из УФСБ России по краю в отношении заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по Кавказскому району. Он подозревается в получении взятки в значительном размере (ч.2 ст.290 УК РФ).

В июне 2019 года женщина со своим знакомым обратилась к мужчине с просьбой о проведении тщательной доследственной проверки по ее заявлению. В июле 2019 года он сообщил общему с заявителем знакомому, что может оказать содействие за сплит-систему. Местный житель купил технику и доставил ее в дом подозреваемого. Но уже сентябре 2019 года за свои услуги следователь потребовал 100 тысяч рублей. Мужчина и в этот раз огласился и передал деньги.

- В итоге заместитель начальника следственного отдела получил от местного жителя взятку в сумме 110 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

- Мужчина состоял в должности с 2019 года, а в полиции служил с 2001 года, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю, результатам служебной проверки сотрудник полиции был уволен по отрицательным мотивам 20 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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