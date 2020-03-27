В Новороссийске произошел прорыв на муниципальном водопроводе

27 Март 2020 2020-03-27T13:39:35+03:00

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В Новороссийске в начале улицы Элеваторной произошел прорыв на водопроводе. Из-за этого снизили подачу холодной воды. Сейчас на объекте работают 20 человек и шесть единиц техники. Завершить ремонт должны к концу дня.

– Полностью подачу воды не прекратили, переключили на обводную параллельную линию водоснабжения. Муниципалитет организовал подвоз жидкости по заявкам, – сообщил заместитель министра ЖКХ края Андрей Ляшко.

- Ремонтные работы находятся на контроле главы Кубани Вениамина Кондратьев,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Некоторое время вода будет поступать в дома по графику: 27 марта с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00, а 28 марта с 06:00 до 08:00, вечером все будет работать в штатном режиме.

Без ограничений холодная вода есть в зонах №1, №2, №3, №28, центральная часть города, поселке Алексино, улица Цемзавод Пролетарий.

Телефоны аварийно-диспетчерской службы: +7 (8617) 30-98-60,+7 (8617) 30-98-61.

ИСТОЧНИК KP.RU