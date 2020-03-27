Нерабочая неделя в Краснодаре: междугородные автобусы будут ходить три раза в день

27 Март 2020 2020-03-27T13:18:09+03:00

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С 28 марта по 5 апреля по всей России по распоряжению президента объявлены выходными днями. Нерабочую неделю лучше всего провести дома, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Это очень важно и поможет сохранить здоровье многих людей.

В связи с тем, что пассажиропоток в эти дни уменьшится, на предприятиях-перевозчиках внесли изменения в ежедневный график.

- В рамках принятия мер по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019), вводится особый режим работы муниципального пассажирского транспорта. Регулярные пассажирские перевозки будут осуществсляться утром с 5:00 ч. до 9:00 ч. днем с 12:00 ч. до 14:00 ч. вечером с 17:00 до 21:00 ч. Данные ограничения будут действовать с 28 марта 2020 года до особого распоряжения, но не менее чем до 5 апреля 2020 года.

О дальнейшем изменении графиков и маршрутов "КП" - Кубань" сообщит дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU