2020-03-27T13:20:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В минкурортов Кубани работает горячая линия

По всем вопросам можно обращаться к сотрудникам ведомства
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В министерстве курортов Краснодарского края ежедневно собирают сведения о проблемах, с которыми сталкиваются отели, гостиницы, санатории, туроператоры и предприятия общественного питания.

По всем вопросам можно обращаться по телефону горячий линии: 8- 800-200-60-90 или в Роспотребнадзор края: 8-918-677-49-89.

Работает оперативный штаб, который получает информацию о состоянии курортной сферы. Это необходимо, чтобы обеспечить экстренные меры поддержки предприятий отрасли. На официальном сайте минкурортов в разделе«О режиме повышенной готовности» публикуются все принимаемые документы.

- С 28 марта по 5 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, отели, санатории, пансионаты приостановят бронирование и заселение новых гостей. Все, кто в настоящее время уже пользуется гостиничными услугами, имеет право и дальше жить в номере, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, Краснодарский край вводит дополнительные жесткие меры из-за угрозы распространения коронавируса. С 28 марта по 5 апреля курорты Кубани перестают принимать туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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