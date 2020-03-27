27 Март 2020 2020-03-27T13:35:05+03:00

В Ейском районе женщина сняла с карты знакомого 25 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

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В Ейском районе с банковской карты местного жителя пропали 25 тысяч рублей. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

- Полицейские установили причастность к преступлению 36-летней знакомой потерпевшего. Женщину задержали. Выяснилось, что обвиняемая, зная пин-код, сняла с банковской карты мужчины 25 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 36-летней местной жительницы завели уголовное дело. Оно было расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Женщину признали виновной и назначили наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU