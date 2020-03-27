2020-03-27T13:35:05+03:00
Происшествия

В Ейском районе женщина сняла с карты знакомого 25 тысяч рублей

Суд признал ее виновной
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Ейском районе женщина сняла с карты знакомого 25 тысяч рублейВ Ейском районе женщина сняла с карты знакомого 25 тысяч рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Ейском районе с банковской карты местного жителя пропали 25 тысяч рублей. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

- Полицейские установили причастность к преступлению 36-летней знакомой потерпевшего. Женщину задержали. Выяснилось, что обвиняемая, зная пин-код, сняла с банковской карты мужчины 25 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 36-летней местной жительницы завели уголовное дело. Оно было расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Женщину признали виновной и назначили наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани столкнулись две иномарки
Курорты Красной Поляны в Сочи прекращают работу до 1 июня
В Ейском районе женщина сняла с карты знакомого 25 тысяч рублей
В минкурортов Кубани работает горячая линия
Нерабочая неделя в Краснодаре: междугородные автобусы будут ходить три раза в день
В Новороссийске произошел прорыв на муниципальном водопроводе
На Кубани уволили заместителя начальника следственного отдела за взятку
Центры обслуживания ПАО «ТНС энерго Кубань» приостанавливают очное обслуживание физических лиц!
Газпромбанк вводит кредитные каникулы для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
Минтруд объяснил условия оплаты труда на нерабочей неделе
Родной «Кубанский хуторок» любимый вкус в новом дизайне!
Об особенностях обслуживания кредитной задолженности
В Сочи число городских автобусов на линиях сокращается вдвое
В Геленджике при пожаре погибла пожилая женщина
В Новороссийске 2-летний мальчик попал в больницу с ожогом гортани, выпив шампунь
В Усть-Лабинске назначен новый мэр
Школа искусств Новомихайловского поселка получила новые ударные инструменты
В Сочи временно прекращен прием посетителей в отделении Пенсионного фонда
На Кубани бухгалтера строительной фирмы обвиняют в хищении денег дольщиков