В Ейском районе женщина сняла с карты знакомого 25 тысяч рублей
В Ейском районе с банковской карты местного жителя пропали 25 тысяч рублей. Мужчина обратился с заявлением в полицию.
- Полицейские установили причастность к преступлению 36-летней знакомой потерпевшего. Женщину задержали. Выяснилось, что обвиняемая, зная пин-код, сняла с банковской карты мужчины 25 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении 36-летней местной жительницы завели уголовное дело. Оно было расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Женщину признали виновной и назначили наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы условно.
ИСТОЧНИК KP.RU