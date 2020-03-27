На Кубани столкнулись две иномарки

27 Март 2020 2020-03-27T13:56:20+03:00

Один человек погиб

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16 марта в 04: 50 в Павловском районе Краснодарского края произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 22-летний водитель за рулем «Мерседес» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Мазда», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия 62-летний водитель «Мазды» погиб на месте. Мужчина из другой иномарки получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в лечебное учреждение.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествие выясняются.

Напомним, в Белореченском районе в аварии пострадали четыре человека. Их госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU