На Кубани столкнулись две иномарки
16 марта в 04: 50 в Павловском районе Краснодарского края произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 22-летний водитель за рулем «Мерседес» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Мазда», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
В результате дорожно-транспортного происшествия 62-летний водитель «Мазды» погиб на месте. Мужчина из другой иномарки получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в лечебное учреждение.
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествие выясняются.
Напомним, в Белореченском районе в аварии пострадали четыре человека. Их госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU