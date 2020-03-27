Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного вклада «Высота»

27 Март 2020 2020-03-27T14:22:54+03:00

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Теперь вклад можно открыть и на срок 91 день в дополнение к уже действующим срокам 181 день, 367 дней и 732 дня.

Базовая доходность вклада зависит от срока размещения: 91 день – 4,8% годовых, 181 день – 5,0%, 367 дней – 5,5%, 732 дня – 5,8% годовых.

Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей.

Кроме того, можно дополнительно получить надбавку к ставке в размере 0,5% годовых на сумму вклада до 1,5 млн рублей при одновременном оформлении в Банке одного или нескольких инвестиционных продуктов на сумму от 100 тыс. рублей на выбор:

Если остаток вклада первысит 1,5 млн руб., проценты на сумму превышения начисляются по базовым ставкам вклада «Высота». В случае неоформления инвестионного продукта со вкладом или расторжения в течение 14 календарных дней с даты оформления полиса ИСЖ и/или НСЖ также применяются базовые ставки вклада «Высота». Проценты выплачиваются в конце срока на отдельный счет. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Досрочное востребование вклада – по ставке «до востребования» 0,01% годовых. Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам для вклада «Доход» для офисов Банка по соответствующей сумме и сроку.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Высота» можно получить в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка.

ИСТОЧНИК KP.RU