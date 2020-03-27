2020-03-27T14:34:28+03:00
Экономика

Кредитный портфель ВТБ на Кубани вырос на 10%

По итогам 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Краснодарском крае вырос на 10%, до 173,9 млрд рублей
Иван Егоров
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Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 9% и на 1 января 2020 года достиг 171,8 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае за год вырос на 6%, до 92 млрд рублей. Из них более трети – 39,5 млрд рублей – пришлось на предприятия среднего и малого бизнеса. В структуре портфеля основную часть составляют кредиты, выданные компаниям, занимающимся сельским хозяйством - 28%, жилищным и коммерческим строительством - 27%, а также представителям торговли - 10%. Ресурсный портфель юридических лиц на отчетную дату достиг 42,7 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель за 12 месяцев 2019 года вырос на 15%, до 81,9 млрд рублей. Наибольшая доля пришлась на ипотеку — 39,2 млрд рублей (рост +20%). Портфель кредитов наличными достиг 34 млрд рублей (+11%), автокредитования — 5,8 млрд рублей (+5%). Портфель привлеченных средств физлиц превысил 129,1 млрд рублей (рост +17% с начала года). Из них на инвестиционные продукты пришлось более 30 млрд рублей (+60%).

В прошлом году ВТБ выдал населению края 43,6 тыс. заемных средств на 35,5 млрд рублей. Большую часть от данной суммы составили кредиты наличными — 16,9 млрд рублей. Объем выдачи жилищных кредитов достиг 15 млрд рублей, автокредитов — 3,8 млрд рублей.

Особый интерес у семей с детьми был на ипотеку с господдержкой: за отчетный период банк реализовал на Кубани свыше 400 сделок на 800 млн рублей. Спрос на рефинансирование действующих займов наличными увеличился в три раза. Всего программой воспользовались свыше 5,3 тыс. жителей региона, объем составил 3,1 млрд рублей.

- В рамках новой стратегии развития ВТБ уделяет ключевое внимание показателям лояльности и удовлетворенности клиентов. Благодаря такому подходу, а также активной и грамотной работе с льготными механизмами государственной поддержки предприятий и населения, по итогам 2019 года банк продемонстрировал уверенный рост в сегменте кредитования и привлечения денежных средств на Кубани, - отметил управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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