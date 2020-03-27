2020-03-27T14:56:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Адыгее закроют кафе и рестораны, запрещено посещение парков

Для жителей старше 65 лет ввели режим самоизоляции
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Мурат Кумпилов Фото: пресс-служба главы АдыгеиМурат Кумпилов Фото: пресс-служба главы Адыгеи
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В Адыгее ввели новые меры для того, чтобы предотвратить угрозу распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ подписан главой республики Муратом Кумпиловым.

Для жителей старше 65 введен режим самоизоляции. Гостиницы, отели и пансионаты должны приостановить бронирование и заселение. Кафе, рестораны и предприятия общепита могут работать только на вынос.

Кроме того, приостанавливается работа торгово-развлекательных центров, салонов красоты, бань, саун и оказание стоматологических услуг, кроме экстренных. Будет ограничен доступ в парки, на площади и другие места скопления людей.

Продуктовые магазины и гипермаркеты продолжат работу в обычном режиме.

- Мы хотим оградить жителей республики и приезжих от угрозы распространения инфекции и заражения. Я прошу жителей Адыгеи сохранять спокойствие, не поддаваться панике, но в то же время быть сознательными и ответственными. Берегите себя и своих родных! – обратился Мурат Кумпилов.

На сегодняшний день в Адыгее с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы шесть пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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