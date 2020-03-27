В Краснодаре кинотеатр «Аврора» огородили забором

27 Март 2020 2020-03-27T16:41:34+03:00

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В Краснодаре огородили территорию, прилегающую к зданию кинотеатра «Аврора». Здесь по периметру установили забор из металлопрофиля. Об этом «КП» - Кубань» сообщили очевидцы.

- Еще вчера вечером ограждения не было, - говорит жительница Краснодара Варвара Дым. - У кинотеатра с самого утра работает техника.

Как стало известно, сейчас идет подготовительный этап работ. Однако сама реконструкция здания должна начаться этой весной.

Напомним, знаменитую «Аврору» в самом сердце города закрыли на реконструкцию еще в январе 2015 года. Планировалось масштабное обновление зрительных залов и фасада здания. Работы, которые собирались завершить к концу 2015-го, так и не начинались, а от «символа технологического прорыва» остался лишь остов.

Ограждение вокруг Авроры в Краснодаре.

За кинотеатр в итоге взялся бизнесмен Сергей Галицкий, который пообещал привести здание в порядок. Землю под кинотеатром перевели в общественно-деловую зону, внесли изменения в генплан Краснодара. Оказывается, без всего этого строить что-либо на городских землях было просто невозможно.

В августе 2019-го проект уже находился в разработке у архитекторов. Галицкий отмечал, что объект находится в ветхом состоянии, поэтому для начала специалисты укрепят конструкции. Но внешний облик «Авроры» не изменится. Окончание всех работ намечено на 2024 год.

ИСТОЧНИК KP.RU