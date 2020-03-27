Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный вклад «Пока вы дома»

27 Март 2020 2020-03-27T15:38:43+03:00

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Вклад может быть размещен на срок 200 дней, который разделен на четыре равных процентных периода по 50 дней. Для каждого процентного периода устанавливается отдельная процентная ставка.

По истечении каждого периода ставка меняется на ставку следующего процентного периода. Средняя процентная ставка за полный срок вклада составит 5,38% годовых.

Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Пока вы дома» можно получить в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка.

Минимальная сумма срочного вклада (депозита) «Пока вы дома» 100 000 рублей. Сроки вклада: 200 дней. Проценты начисляются по процентным периодам (периодам): 4 периода по 50 дней. Для каждого периода установлена отдельная процентная ставка (% годовых): с 1 по 50 день - 7,0%, с 51 по 100 день - 5,5%, с 101 по 150 день - 5,0%, с 151 по 200 день - 4,0%.

ИСТОЧНИК KP.RU