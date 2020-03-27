2020-03-27T15:43:48+03:00
Спорт

Андрей Ведищев: Все амбиции, мечты и желания «Локомотив-Кубань» связывает со следующим сезоном

Единая лига ВТБ сообщила о досрочном завершении турнира
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Андрей Ведищев Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Андрей Ведищев Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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«Локомотив-Кубань» досрочно завершил сезон. Решение приняла Единая лига ВТБ. Руководство турнира сообщило, что в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации с COVID-19 дальнейший розыгрыш невозможен. Многие зарубежные игроки команд уже разъехались по домам.

Президент краснодарского клуба Андрей Ведищев рассказал, что решении о досрочном завершении сезона было единственно верным в сложившейся ситуации. На первом месте стоит здоровье игроков, болельщиков, судей, сотрудников команд, обслуживающего персонала и их семей.

- Да, останется ощущение недосказанности, ведь профессиональный спорт – это, в первую очередь, результаты. Но сегодня мы все впервые столкнулись с обстоятельствами непреодолимой силы. Поэтому все наши амбиции, мечты и желания мы связываем со следующим сезоном. Сейчас главное, чтобы в мире, во всех странах, ситуация стабилизировалась. И это зависит от каждого из нас лично, - сказал президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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