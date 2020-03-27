На Кубани ищут грабителя, который украл пчел на полтора миллиона рублей

27 Март 2020 2020-03-27T16:08:59+03:00

После себя воришка оставил лишь след от обуви. Фото: Виталий КАРНАУХ

Изменить размер текста: A A

В хуторе Старый Куринский, что в Апшеронском районе, всего две улицы да не более полсотни душ населения. Все друг друга знают. Но местный житель Сергей Т. полгода не мог понять, кто таскает его пчел с пасеки. А когда в очередной раз мужчина не досчитался пчелиных семейств, написал заявление в полицию.

- Участковый выехал на место и установил, что в период с 19 октября 2019 года по настоящее время вор неоднократно проникал во двор мужчины и воровал пчел, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Всего же у мужчины пропало 147 семей пчел породы «Карник» и «Карпатка», а также 80 пчел-отводков тех же пород. На месте происшествия полицейский обнаружил след от обуви предполагаемого злоумышленника. Ущерб составил полтора миллиона рублей.

- Формально усматриваются признаки преступления по 148 статье УК (Кража чужого имущества), идет расследование, - пояснили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Предотвратить пчелиный геноцид невозможно, но можно его уменьшить»: 90-летний пасечник предложил уникальную систему разведения

Насекомые гибнут из-за грязи, а также химии, которой удобряют кубанские угодья (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU