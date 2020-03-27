2020-03-27T16:08:59+03:00
Общество

На Кубани ищут грабителя, который украл пчел на полтора миллиона рублей

Вор полгода таскал с пасеки насекомых
Виталий КАРНАУХ
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После себя воришка оставил лишь след от обуви.После себя воришка оставил лишь след от обуви.Фото: Виталий КАРНАУХ
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В хуторе Старый Куринский, что в Апшеронском районе, всего две улицы да не более полсотни душ населения. Все друг друга знают. Но местный житель Сергей Т. полгода не мог понять, кто таскает его пчел с пасеки. А когда в очередной раз мужчина не досчитался пчелиных семейств, написал заявление в полицию.

- Участковый выехал на место и установил, что в период с 19 октября 2019 года по настоящее время вор неоднократно проникал во двор мужчины и воровал пчел, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Всего же у мужчины пропало 147 семей пчел породы «Карник» и «Карпатка», а также 80 пчел-отводков тех же пород. На месте происшествия полицейский обнаружил след от обуви предполагаемого злоумышленника. Ущерб составил полтора миллиона рублей.

- Формально усматриваются признаки преступления по 148 статье УК (Кража чужого имущества), идет расследование, - пояснили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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