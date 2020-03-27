2020-03-27T16:23:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Торговые центры в Краснодарском крае прекратят работу с 28 марта

Ограничения продлятся как минимум до 5 апреля
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодарском крае 26 торгово-развлекательных центров прекратят свою работу с 28 марта по 5 апреля. Кроме того, рестораны и кафе перейдут в режим работы на вынос. Такие меры указаны в постановлении губернатора региона.

– Что касается баров, ресторанов, торгово-развлекательных центров. Обслуживание внутри запрещено, но продавать на вынос – нет. Осуществлять в какой-то части свою деятельность они смогут. Это позволит хоть малую экономику делать, – сказал Вениамин Кондратьев в ходе краевого оперативного штаба.

В ТРЦ «Галерея-Краснодар» и «Красной Площади» уже сообщили о закрытии с 28 марта, прекратит работу «СБС-Мегамолл», однако гипермаркеты «АШАН», «Леруа Мерлен» и аптека «Ригла» будут открыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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