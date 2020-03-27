27 Март 2020 2020-03-27T16:27:04+03:00

Такие меры приняты, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции

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Все городские парки Краснодара закрыты для посещения с 28 марта по 5 апреля из-за введения режима повышенной готовности в регионе.

Солнечный остров, Чистяковская роща, Городской сад, Парк имени 30-летия Победы, Старая Кубань и Рождественский парк временно будут недоступны для горожан.

- Все объекты на территории указанных парков также приостановили деятельность, а развлекательные мероприятия отменены. Мы заботимся о здоровье и безопасности своих посетителей, поэтому дирекция просит с пониманием отнестись к подобным мерам, - сообщают в учреждении «Краснодарские парки».

ИСТОЧНИК KP.RU