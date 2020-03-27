Краевые депутаты переходят на удаленку

27 Март 2020 2020-03-27T16:27:26+03:00

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В период с 30 марта по 5 апреля Законодательное Собрание Краснодарского края будет работать удаленно. Об этом журналистам сообщил глава кубанского парламента Юрий Бурлачко. Разъяснительную работу с жителями округов депутаты будут вести с помощью своих аккаунтов в соцсетях. Кроме того, кубанцы могут подавать свои обращения в письменном виде либо через электронную приемную Заксобрания. На дистанционный режим работы перешли и все общественные приемные на местах.

- Следующую неделю президент страны объявил выходной для принятия дополнительных мер, чтобы защитить жителей России от распространения короновируса. Ряд необходимых поручений по этому поводу на заседании оперативного штаба дал и губернатор, в том числе призвал жителей Кубани уйти на самоизоляцию. В этой связи мною принято решение о переводе деятельности Законодательного собрания края на удаленный режим. Но мы не прекращаем контактов с избирателями, мы перевели их в другой формат. На месте текущими вопросами буду заниматься я, председатели профильных комитетов и их заместители, работающие на постоянной основе, - сообщил спикер ЗСК.

Юрий Бурлачко также сообщил, что отменены все массовые мероприятия во избежание распространения короновирусной инфекции и призвал жителей региона соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU