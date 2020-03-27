2020-03-27T16:51:11+03:00
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На Кубани с 28 марта закроются офисы МФЦ в торговых центрах

Все остальные учреждения перестанут принимать документы с 30 марта
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В связи с закрытием торгово-развлекательных центров в Краснодарском крае с 28 марта по 4 апреля прекратят работу девять офисов МФЦ в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Темрюке и станице Тбилисской.

– Тем, кто предварительно записался на указанные дни необходимо повторно пройти процедуру записи на новые даты по телефону 8(800)30-23-444 или через единый портал МФЦ края, после авторизации в личном кабинете. С 6 апреля 2020 года прием документов осуществляется по предварительной записи, – сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Звонить в контактный центр можно во все дни, кроме воскресенья с 9 до 18 часов. Напомним, что в связи с нерабочей неделей все остальные МФЦ Краснодарского края прекратят работу с 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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