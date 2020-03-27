В Сочи госпитализирована прибывшая из Лондона туристка с коронавирусом

27 Март 2020 2020-03-27T16:54:11+03:00

Чтобы забрать ее в стационар, потребовалась помощь полиции

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Полиции в Сочи пришлось оказать помощь медикам и сотрудникам Роспотребнадзора, которые в течение дня пытались уговорить женщину, прибывшую в Сочи из поездки в Лондон, госпитализироваться. После прохождения тестирования выяснилось, что она инфицирована коронавирусом.

Однако дама не вняла уговорам, а вместо этого забаррикадировалась в своем доме в Имеретинской низменности в Адлерском районе, не желая выходить. Убедить ее выйти из дому удалось лишь после прибытия полицейских

- Сотрудники полиции оперативно выехали по месту проживания женщины и путем переговоров оказали содействие работникам медицинской службы. В настоящее время гражданка госпитализирована,- говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU