2020-03-27T16:54:11+03:00
Общество

В Сочи госпитализирована прибывшая из Лондона туристка с коронавирусом

Чтобы забрать ее в стационар, потребовалась помощь полиции
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото КПФото КП
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Полиции в Сочи пришлось оказать помощь медикам и сотрудникам Роспотребнадзора, которые в течение дня пытались уговорить женщину, прибывшую в Сочи из поездки в Лондон, госпитализироваться. После прохождения тестирования выяснилось, что она инфицирована коронавирусом.

Однако дама не вняла уговорам, а вместо этого забаррикадировалась в своем доме в Имеретинской низменности в Адлерском районе, не желая выходить. Убедить ее выйти из дому удалось лишь после прибытия полицейских

- Сотрудники полиции оперативно выехали по месту проживания женщины и путем переговоров оказали содействие работникам медицинской службы. В настоящее время гражданка госпитализирована,- говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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