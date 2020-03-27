На Кубани для школьников уроки лучших учителей покажут по телевидению

27 Март 2020 2020-03-27T17:03:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за непростой эпидобстановки на Кубани запускают телевизионный проект для школьников. По краевому каналу будут транслировать уроки лучших учителей региона. Педагоги представят материал по разным предметам и для разных классов. Необычный проект получил название «Телешкола Кубани».

– Под видеоуроки отдаем эфир краевого телеканала в дневные часы, – отметил губернатор. – Компьютеры и быстрый интернет сегодня есть не у всех школьников, особенно если речь идет о сельской местности, зато телевизор – практически в каждом доме.

Увидеть уроки школьники смогут после каникул на канале «Кубань 24», который вещает как в аналоге, так и в цифре, в кабельных сетях и в спутнике.

ВАЖНО!

Работают горячие линии министерства по организации дистанционного обучения и работы школ и колледжей в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации

для педагогов и родителей по вопросам работы общеобразовательных организаций - 8 (861) 298-25-91

для организаций среднего профессионального образования - 8(861) 298-25-67

Горячая линия методической поддержки учителей - 8 (861) 232-29-45

По вопросам технического сопровождения - 8-967-654-66-65; 8 (861) 260-27-54

ИСТОЧНИК KP.RU