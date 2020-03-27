2020-03-27T17:03:40+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани для школьников уроки лучших учителей покажут по телевидению

Проект получил название «Телешкола Кубани»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Пресс-служба министерства образования Краснодарского краяПресс-служба министерства образования Краснодарского края
Изменить размер текста:

Из-за непростой эпидобстановки на Кубани запускают телевизионный проект для школьников. По краевому каналу будут транслировать уроки лучших учителей региона. Педагоги представят материал по разным предметам и для разных классов. Необычный проект получил название «Телешкола Кубани».

– Под видеоуроки отдаем эфир краевого телеканала в дневные часы, – отметил губернатор. – Компьютеры и быстрый интернет сегодня есть не у всех школьников, особенно если речь идет о сельской местности, зато телевизор – практически в каждом доме.

Увидеть уроки школьники смогут после каникул на канале «Кубань 24», который вещает как в аналоге, так и в цифре, в кабельных сетях и в спутнике.

ВАЖНО!

Работают горячие линии министерства по организации дистанционного обучения и работы школ и колледжей в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации

для педагогов и родителей по вопросам работы общеобразовательных организаций - 8 (861) 298-25-91

для организаций среднего профессионального образования - 8(861) 298-25-67

Горячая линия методической поддержки учителей - 8 (861) 232-29-45

По вопросам технического сопровождения - 8-967-654-66-65; 8 (861) 260-27-54

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ГИБДД Краснодарского края переходит на особый режим работы из-за коронавируса
На Кубани полицейский избил женщин, которые подрались с его возлюбленной
Мэр Краснодара провел прием граждан по видеосвязи
Житель Кубани украл металлолом на миллион рублей
На Кубани с 28 марта закроют междугороднее автобусное сообщение
В должность главы Лабинского района вступил Александр Симириков
«Сдавал свой дом наркоманам»: на Кубани обнаружили наркопритон
В Краснодарском крае разработали план развития экономики в условиях распространения коронавируса
На Кубани для школьников уроки лучших учителей покажут по телевидению
В Сочи госпитализирована прибывшая из Лондона туристка с коронавирусом
На Кубани с 28 марта закроются офисы МФЦ в торговых центрах
Краевые депутаты переходят на удаленку
Городские парки Краснодара закрыты для посещения с 28 марта по 5 апреля
Торговые центры в Краснодарском крае прекратят работу с 28 марта
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
На Кубани ищут грабителя, который украл пчел на полтора миллиона рублей
В Краснодаре кинотеатр «Аврора» огородили забором
Андрей Ведищев: Все амбиции, мечты и желания «Локомотив-Кубань» связывает со следующим сезоном
Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный вклад «Пока вы дома»
В Адыгее закроют кафе и рестораны, запрещено посещение парков
Кредитный портфель ВТБ на Кубани вырос на 10%
Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного вклада «Высота»