В Краснодарском крае разработали план развития экономики в условиях распространения коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T17:57:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Экономике Краснодарского края предстоят непростые времена из-за приостановки работы курортов в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В регионе уже подготовили план, который позволит минимизировать последствия кризиса.

- Комплексный план состоит из четырех разделов: поддержка населения и обеспечение гарантированного снабжения населения товарами первой необходимости; поддержка отраслей экономики; поддержка малого и среднего предпринимательства; общесистемные меры, – отметил замглавы края Игорь Галась.

Документ представят губернатору для утверждения. Малый и средний бизнес сможет получить отсрочки по налогам и кредитам, часть предпринимателей, пострадавшим в сложившейся ситуации, предусмотрят компенсации.

За трое суток в краевой оперативный штаб по поддержке малого и среднего бизнеса обратились 1861 раз. Власти региона говорят, что ежедневно вносят корректировки в план, с учетом мнения представителей бизнес-структур.

Кроме того, фонд микрофинансирования теперь оказывает услуги по реструктуризации займов. Пострадавшие предприниматели могут подать заявление на отсрочку основного долга по займу, полученного в фонде ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU