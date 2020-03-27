«Сдавал свой дом наркоманам»: на Кубани обнаружили наркопритон

27 Март 2020 2020-03-27T17:42:06+03:00

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В Калининском районе Кубани местный житель, 54-летний Андрей (имя изменено – авт.), устроил в своем доме притон для наркозависимых. Он предоставлял комнаты для употребления запрещенных веществ.

Полицейские оперативным путем получили информацию, при проверке сведения подтвердились.

- В доме правоохранители задержали троих мужчин во время употребления наркотиков, - пояснили «КП»-Кубань» в Калининском ОМВД. – Также в помещении были обнаружены и изъяты бумажные свертки с марихуаной массой около 20 граммов, а также предметы, которые использовались для изготовления наркотиков.

Состояние наркотического опьянения задержанных подтвердила и медицинская экспертиза. Против них полицейские составили протоколы об административном правонарушении. Также силовикам удалось выяснить, что хозяин жилища взимал с «постояльцев» плату наркотиками.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - пояснили полицейские.

На период предварительного следствия жителю Калининского района избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU