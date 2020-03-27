«Сдавал свой дом наркоманам»: на Кубани обнаружили наркопритон
В Калининском районе Кубани местный житель, 54-летний Андрей (имя изменено – авт.), устроил в своем доме притон для наркозависимых. Он предоставлял комнаты для употребления запрещенных веществ.
Полицейские оперативным путем получили информацию, при проверке сведения подтвердились.
- В доме правоохранители задержали троих мужчин во время употребления наркотиков, - пояснили «КП»-Кубань» в Калининском ОМВД. – Также в помещении были обнаружены и изъяты бумажные свертки с марихуаной массой около 20 граммов, а также предметы, которые использовались для изготовления наркотиков.
Состояние наркотического опьянения задержанных подтвердила и медицинская экспертиза. Против них полицейские составили протоколы об административном правонарушении. Также силовикам удалось выяснить, что хозяин жилища взимал с «постояльцев» плату наркотиками.
- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - пояснили полицейские.
На период предварительного следствия жителю Калининского района избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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