В должность главы Лабинского района вступил Александр Симириков

27 Март 2020 2020-03-27T17:42:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Лабинский район возглавил Александр Симириков. Он официально вступил в должность на внеочередной сессии Совета района.

Александру Симирикову 41 год. Он окончил Кубанский государственный университет. С 2015 по 2018-й годы работал заместителем главы Лабинска, а с марта 2018-го – замглавы Лабинского района.

Курировал вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления, со средствами массовой информации, организационно-кадровую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU