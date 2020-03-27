2020-03-27T17:42:25+03:00
Политика

В должность главы Лабинского района вступил Александр Симириков

Инаугурация прошла на внеочередной сессии райсовета
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Лабинский район возглавил Александр Симириков. Он официально вступил в должность на внеочередной сессии Совета района.

Александру Симирикову 41 год. Он окончил Кубанский государственный университет. С 2015 по 2018-й годы работал заместителем главы Лабинска, а с марта 2018-го – замглавы Лабинского района.

Курировал вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления, со средствами массовой информации, организационно-кадровую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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