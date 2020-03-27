На Кубани с 28 марта закроют междугороднее автобусное сообщение
В Краснодарском крае серьезно ограничат работу общественного транспорта с 28 марта по 5 апреля. Перевозки сократят на 50%. Между Краснодаром и Сочи в это время будет прекращено авиасообщение. Сократится число пригородных электричек.
Нетронутыми останутся только утренние, обеденные и вечерние рейсы в муниципалитетах. Количество автобусов сократят в половину. Последний рейс на маршрутах будет отправляться в 21 час.
Сокращен 31 междугородний рейс, закрыты 35 автовокзалов. Межмуниципальное сообщение будет отменено, останется только пригородное, сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU
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