Житель Кубани украл металлолом на миллион рублей
Директор одной из металлобаз в Северском районе обратился к правоохранителям с заявлением о краже. Он сообщил, что с территории его организации пропали металлические конструкции и лом.
- Сотрудникам полиции удалось установить личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 54-летни житель Крымска, его задержали в собственном доме, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД региона.
На допросе мужчина признался в содеянном. Он пояснил, что договорился с водителей грузовика о перевозке металла в пункт приема в городе Абиснке. При этом злоумышленник убедил камазиста в законности в своих действиях.
- Сумма ущерба составила около миллиона рублей, вырученные от сдачи металла деньги он потратил на собственные нужды, - пояснили в полиции.
В настоящее время уголовное дело с обвинительными заключениями направлено в суд. Санкции 158 статьи, которую инкриминируют злоумышленнику, предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»