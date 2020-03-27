Житель Кубани украл металлолом на миллион рублей

27 Март 2020 2020-03-27T18:24:19+03:00

Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы

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Директор одной из металлобаз в Северском районе обратился к правоохранителям с заявлением о краже. Он сообщил, что с территории его организации пропали металлические конструкции и лом.

- Сотрудникам полиции удалось установить личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 54-летни житель Крымска, его задержали в собственном доме, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД региона.

На допросе мужчина признался в содеянном. Он пояснил, что договорился с водителей грузовика о перевозке металла в пункт приема в городе Абиснке. При этом злоумышленник убедил камазиста в законности в своих действиях.

- Сумма ущерба составила около миллиона рублей, вырученные от сдачи металла деньги он потратил на собственные нужды, - пояснили в полиции.

В настоящее время уголовное дело с обвинительными заключениями направлено в суд. Санкции 158 статьи, которую инкриминируют злоумышленнику, предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU