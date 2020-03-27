Мэр Краснодара провел прием граждан по видеосвязи

27 Март 2020 2020-03-27T18:49:03+03:00

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Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и введенных ограничений глава Краснодара Евгений Первышов провел личный прием граждан по видеосвязи.

— Сейчас действуют особые меры безопасности. Прежде всего — для сохранения здоровья горожан. При этом мы не останавливаем общение. Жители ставят перед нами задачи, которые нужно решать. Поэтому личные приемы, пока действуют ограничения, переведем в онлайн-формат, — сказал Евгений Первышов.

На первый прием в новом необычном формате попали три человека. Обратиться к главе города можно, отправив заявление через интернет-приемную на официальном сайте администрации.

Кроме того, можно оставить обращение в ящиках на улице Длинной, 134 или в фойе здания администрации на Красной, 122. Правда, жителям предлагают все же отдать предпочтение онлайн-обращениям.

ИСТОЧНИК KP.RU